Бойові дії 26-30 липня

26 липня Німеччина передала Україні три системи Patriot в рамках запропо­нованої США нової схеми допомоги України, коли американську зброю для ЗСУ оплачують европейські країни. Дрони СБУ уразили в Ставрополі підсанкційний завод „Сигнал“ – один із найбільших у РФ виробників радіоелектроніки, який працює на війну. Один із ударів припав на цех, де розташовано дороговартісне імпорт­не обладнання....