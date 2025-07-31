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Бойові дії 26-30 липня

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26 липня Німеччина передала Україні три системи Patriot в рамках запропо­нованої США нової схеми допомоги України, коли американську зброю для ЗСУ оплачують европейські країни. Дрони СБУ уразили в Ставрополі підсанкційний завод „Сигнал“ – один із найбільших у РФ виробників радіоелектроніки, який працює на війну. Один із ударів припав на цех, де розташовано дороговартісне імпорт­не обладнання....


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