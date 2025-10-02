Бойові дії 27 вересня–1 жовтня

27 вересня Вночі далекобійні безпілотники СБУ вдарили по нафтоперекачувальній станції „Тиньговатово“ за 1,000 кілометрів від України в населеному пункті Конар, Чувашія. Транспортування нафти наразі призупинено. Бійці прикордонної бриґади „Гарт“ уразили місце запуску безпілотників поблизу Вовчанська Харківської области. Ситуація на Херсонському напрямку контрольована, ворог зазнає суттєвого ураження. ЗСУ досягли тактичного просування на напрямку Костянтинівка-Дружківка. Напередодні росіяни...
