Бойові дії 27 вересня–1 жовтня

27 вересня Вночі далекобійні безпілотники СБУ вдарили по нафтоперекачувальній станції „Тиньговатово“ за 1,000 кілометрів від України в населеному пункті Конар, Чувашія. Транспортування нафти наразі призупинено. Бійці прикордонної бриґади „Гарт“ уразили місце запуску безпілотників поблизу Вовчанська Харківської области. Ситуація на Херсонському нап­рямку контрольована, ворог зазнає суттєвого ураження. ЗСУ досягли тактичного просування на напрямку Костянтинівка-Дружківка. Напередодні росіяни...