Бойові дії 27-30 квітня

27 квітня На фронті від початку доби відбулися 69 бойових зіткнень, на трьох напрямках фронту тривають бої. Українські війська просунулися на Покровському напрямку. Президент Володимир Зелен­ський заявив, що українські війська продовжують активні захисні дії на території Курської та Бєл­городської областей РФ. Повідом­лення представників вищого командування РФ про нібито завершення бойових дій на території Курської области...