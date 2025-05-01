Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Бойові дії 27-30 квітня

By 4 Mins Read

27 квітня На фронті від початку доби відбулися 69 бойових зіткнень, на трьох напрямках фронту тривають бої. Українські війська просунулися на Покровському напрямку. Президент Володимир Зелен­ський заявив, що українські війська продовжують активні захисні дії на території Курської та Бєл­городської областей РФ. Повідом­лення представників вищого командування РФ про нібито завершення бойових дій на території Курської области...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts