Бойові дії 27-30 квітня

27 квітня На фронті від початку доби відбулися 69 бойових зіткнень, на трьох напрямках фронту тривають бої. Українські війська просунулися на Покровському напрямку. Президент Володимир Зеленський заявив, що українські війська продовжують активні захисні дії на території Курської та Бєлгородської областей РФ. Повідомлення представників вищого командування РФ про нібито завершення бойових дій на території Курської области...
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