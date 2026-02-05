Бойові дії 28 січня – 4 лютого

28 січня На фронті від початку доби сталося 46 боєзіткнень, найбільше – на Покровському напрямку. Сили оборони спростували інформацію ворога про вуличні бої у Кутьківці на Харківщині. Село перебуває під повною контролею Сил оборони України, позиції не втрачені. На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники знищили новітній РЕБ росіян „Тирада-2“, призначений для виведення з ладу супутників зв’язку. Сили...