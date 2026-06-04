Бойові дії 28 травня-3 червня

28 травня Сили безпілотних систем (СБС) уразили базу військових РФ на узбережжі Азовського моря. Сили оборони України (СОУ) знову вразили нафтопереробний завод (НПЗ) „Туапсинський“ у Краснодарському краї. Ворог активізувався на окремих ділянках Оріхівського напрямку. За даними британського Центру урядового зв’язку, від початку повномаштабного вторгнення в Україні загинуло майже 500 тис. російських солдатів. 29 травня Фахівці...
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