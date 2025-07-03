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Бойові дії 28 червня – 2 липня

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28 червня На фронті відбулося 71 зіткнення, найбільше – на Покровському напрямку. Бійці 3-ої окремої штурмової бриґади знищили зенітну установку „Шилка“.  На Новопавлівському напрямку оператори 413-го батальйону „Рейд“ Сил безпілотних систем виявили й знищили реактивну систему залпового вогню виробництва КНДР. 28 червня ворог намагався атакувати Дніпро бомбою-ракетою „Гром-1“, яку запустили з Су-34 з тимчасово окупованої...


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