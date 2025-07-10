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Бойові дії 30 червня – 8 липня

By 3 Mins Read

30 червня Сили оборони України завдали удару по пункту управління 8-ої загальновійськової армії на тимчасово захопленій росіянами території Донецької області. Цей високоточний удар суттєво ускладнює здатність ворога планувати та вести операції в напрямках Покров­ська та Торецька. 1 липня Сили оборони України завдали ураження по території нафтопереробного заводу „Саратоворгсинтез“, який забезпечує пальним військові підрозділи РФ. Потужності...


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