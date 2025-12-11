Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Бойові дії 5-10 грудня

By and 5 Mins Read

5 грудня Воїни спецпідрозділу ГУР „Примари“ за два тижні вразили у тимчасово окупованому Криму вісім цілей, зокрема бомбардувальник Су-24, три радіолокаційні станції і вантажний потяг російських загарбників. У ніч на 5 грудня Сили оборони України здійснили серію точних ударів по стратегічних об’єктах тилового забезпечення Росії: уражено Темрюцький морський порт у Краснодарському краї,  нафтопереробний завод (НПЗ)...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts