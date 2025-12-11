Бойові дії 5-10 грудня

5 грудня Воїни спецпідрозділу ГУР „Примари“ за два тижні вразили у тимчасово окупованому Криму вісім цілей, зокрема бомбардувальник Су-24, три радіолокаційні станції і вантажний потяг російських загарбників. У ніч на 5 грудня Сили оборони України здійснили серію точних ударів по стратегічних об’єктах тилового забезпечення Росії: уражено Темрюцький морський порт у Краснодарському краї, нафтопереробний завод (НПЗ)...