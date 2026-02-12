Бойові дії 5-11 лютого

5 лютого Протягом січня Сили оборони України завдали успішних ударів, зокрема ракетами „Фламінго“, по полігону „Капустін Яр“ в Астрахан­ській області. У січні Сили оборони знищили 29,700 російських військових, що більше, ніж Росія призвала за місяць, а оператори дронів-перехоплювачів збили рекордну кількість „Шахедів“. До експлуатації у ЗСУ допустили оптоволоконні дрони з дальністю ураження понад 30 км...