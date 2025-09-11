Бойові дії 6-10 вересня

6 вересня Оператори 14-го полку Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими Силами оборони України протягом серпня успішно провели 11 Deep Strike-операцій, націлених на російську нафтопереробну інфраструктуру. В Україні зосереджено близько 700 тис. російського військового контингенту. Основну частину сил окупанти зосередили в Донецькій області. У Климово Брянської области Росії дрони атакували підстанцію, внаслідок удару сталися...
Previous ArticleУ Шарлоті вбили молоду українку
Next Article Російські дрони йшли на Польщу