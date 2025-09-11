Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Бойові дії 6-10 вересня

By 4 Mins Read

6 вересня Оператори 14-го полку Сил безпі­лотних систем у взаємодії з іншими Силами оборони України протягом серпня успішно провели 11 Deep Strike-операцій, націлених на росій­ську нафтопереробну інфраструктуру. В Україні зосереджено близько 700 тис. російського військового контин­генту. Основну частину сил окупанти зосередили в Донецькій області. У Климово Брянської области Росії дрони атакували підстанцію, внаслі­док удару сталися...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts