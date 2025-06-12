Бойові дії 7-11 червня

7 червня Окупанти здійснили наймаштабнішу атаку на Харків. Загинули 4 людей, 40 зазнали поранень. У місті пошкоджені 68 будівель та 13 приватних обійсть, виникли пожежі. Серед поранених є півторамісячне немовля та 14-річна дівчинка, а також двоє працівників поліції. Близько 17:30 год. росіяни знову завдали авіоудару по Шевчен­ків­ському району Харкова. Пошко­джено будівлю дитячої залізничної дороги. Одна...