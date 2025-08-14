Close Menu
Бойові дії 8-13 серпня

By 4 Mins Read

8 серпня Вранці в селищі Афіпський Краснодарського краю було атаковано військову частину 90-ої зенітно-ракетної бриґади, яка бере участь у збройній аґресії на Хер­сонському та Запорізь­кому нап­рямках. Ліквідовано 12 військових, десятки окупантів поранені, а також знищено техніку. 9 серпня Далекобійні українські безпілотники завдали удару по сховищу у населеному пункті Кзил-Юл у російському Татарстані, розташованому за 1,300...


