Бойові дії 8-13 серпня

8 серпня Вранці в селищі Афіпський Краснодарського краю було атаковано військову частину 90-ої зенітно-ракетної бриґади, яка бере участь у збройній аґресії на Хер­сонському та Запорізь­кому нап­рямках. Ліквідовано 12 військових, десятки окупантів поранені, а також знищено техніку. 9 серпня Далекобійні українські безпілотники завдали удару по сховищу у населеному пункті Кзил-Юл у російському Татарстані, розташованому за 1,300...