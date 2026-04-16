Бойові дії 9-15 квітня

9 квітня У Феодосії після ударів ЗСУ горить вже третій резервуар наф­тового терміналу. Українські рони атакували важливий об’єкт нафтопровідної інфраструктури у Краснодарському краї – виробничо-диспетчерську станцію „Кримська“. Російські загарбники продовжують посилювати протиповітряну оборону в тимчасово окупованому Криму та реґулярно відновлюють радіолокаційні системи після уражень. У березні порівняно із лютим на 29 відс. зросли втрати РФ...