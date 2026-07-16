Бойові дії 9-15 липня

9 липня Сили оборони України (СОУ) вразили 12 російських танкерів, один буксир та один суховантаж в акваторії Азовського моря, а також нафтоналивний термінал „Юг Руси“ в Батайську Ростовської області. Дрони атакували дві нафтобази у Росії: „Червона зоря“ у Тверській області та „Ставропольська“ у Ставропольському краї. Також дрони другу ніч поспіль атакували танкери у Таганрозькій затоці....