Брехня Лаврова щодо Зеленського

КИЇВ. – Міністер закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував Міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова за його заяви щодо легітимности Президента Володимира Зеленського. „Немає нічого більш абсурдного, ніж лекція про легітимність від людини, яка просиділа в своєму кріслі 21 рік, служачи тому, хто править вже більше 25 років. Він не має жодної легітимности, щоб говорити...
