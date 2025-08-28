Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Брехня Лаврова щодо Зеленського

By 1 Min Read

КИЇВ. – Міністер закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував Міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова за його заяви щодо легітимности Президента Володимира Зелен­ського. „Немає нічого більш абсурдного, ніж лекція про легітимність від людини, яка просиділа в своєму кріслі 21 рік, служачи тому, хто править вже більше 25 років. Він не має жодної легітимности, щоб говорити...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts