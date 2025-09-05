Британський кадет прийшов на допомогу

Родина Клименків (зліва – кадет Олег, Тетяна, Павло) з очільницю волонтерського центру „Територія гідності” Любов’ю Терещенко (крайня праворуч). (Фото: Олександр Вівчарик) СМІЛА, Черкаська область. – 15 серпня волонтерський центр „Територія гідності” відвідав кадет Королівських повітряних військ Великобританії Олег, син Тетяни Клименко, уродженки цього міста. Вона переїхала до Великобританії, де вийшла заміж. Її син добре знає...
