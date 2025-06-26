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Буковинці вшановують героїв

By Updated:2 Mins Read

Доброволець Валерій Монарха ЧЕРНІВЦІ. – На Буковині пишаються воїнами-земляками. Офіцер107-ої бриґади Андрій Ломовацький, який обороняв Харківщину, Бахмут, Покровськ отримав відзнаку від обласної ради „Незламні“. Також за сумлінну службу нагороджено лейтенанта Богдана Денису. Обидва воїни є друзями, до війни вони разом працювали на підприємстві, були активними учасниками Революції гідности. Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом „За...


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