Бурштин допомагає фронту

Парасковія Метинська отримує відзнаку і подарунки від влади. БУРШТИН, Івано-Франківська область. – Началь­ник обласної військової адміністрації Світлана Онищук вручила почесну відзнаку „За заслуги перед Прикарпаттям“ колишній зв’язковій УПА Парасковії Метинській, якій виповнилось 100 років. Незламна українка на псевдо „Орися“ у молодих літах боролася за свободу України. Вона зростала і виховувалась у багатодітній родині, маленькою дівчинкою...