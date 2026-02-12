Біскупщина – старовинна дільниця Києво-Подолу

Реконструкція первинного вигляду Біскупського замку станом на 1560-ті роки. Автор реконструкції – Олександр Толпигін. Комп’ютерна графіка Є. Маркова-Толпигіна. Згідно зі старою краєзнавчою літературою, Біскупщина – це історична місцевість у Північній частині Києво-Подолу, район навколо теперішнього Житнього ринку. В середині XVI століття та в першій половині XVII століття ця місцевість належала католицькому єпископу (біскупу). Звідси –...