Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Біскупщина – старовинна дільниця Києво-Подолу

By Updated:3 Mins Read

Реконструкція первинного вигляду Біскупського замку станом на 1560-ті роки. Автор реконструкції – Олександр Толпигін. Комп’ютерна графіка Є. Маркова-Толпигіна. Згідно зі старою краєзнавчою літературою, Біскупщина – це історична місцевість у Північній частині Києво-Подолу, район навколо теперішнього Житнього ринку. В середині XVI століття та в першій половині XVII століття ця місцевість належала католицькому єпископу (біскупу). Звідси –...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts