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Василь Ліщинецький відзначив 100-річчя

By 2 Mins Read

Василь Ліщинецький. 1990 рік 11 квітня відзначив 100-річчя визначний українець, благодійник, добра та щира людини, давній мешканець округу 6 Парми, ветеран армії США та колишній президент Об’єд­наних українських організацій Огайо Василь Ліщинецький. Він народжений 1925 року в селі Мизолівка на Галичині. Юнаком приєднався до ОУН (розвідник). З 1944 року – в Дивізії „Галичина“. Був у...


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