Верифікували 55 українських шкіл за кордоном

КИЇВ. – Міністерство освіти та науки провело верифікацію перших 55 українських суботніх і недільних шкіл за кордоном, які відповідають державним вимогам та отримали право здійснювати програму українознавчого компонента для українських дітей у різних країнах світу. Відтепер держава офіційно визнає освіту, здобуту в суботніх та недільних школах за кордоном, що дає змогу українським закладам освіти перезараховувати...
Previous ArticleСвято Миколая у Мальтійській службі
Next Article Пластуни принесли Вифлеємський вогонь