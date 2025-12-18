Close Menu
Верифікували 55 українських шкіл за кордоном

КИЇВ. – Міністерство освіти та науки провело верифікацію перших 55 українських суботніх і недільних шкіл за кордоном, які відповідають державним вимогам та отримали право здійснювати програму українознавчого компонента для україн­ських дітей у різних країнах світу. Відтепер держава офіційно визнає освіту, здобуту в суботніх та неділь­них школах за кордоном, що дає змогу українським закладам освіти перезараховувати...


