Верифікували 55 українських шкіл за кордоном

КИЇВ. – Міністерство освіти та науки провело верифікацію перших 55 українських суботніх і недільних шкіл за кордоном, які відповідають державним вимогам та отримали право здійснювати програму українознавчого компонента для україн­ських дітей у різних країнах світу. Відтепер держава офіційно визнає освіту, здобуту в суботніх та неділь­них школах за кордоном, що дає змогу українським закладам освіти перезараховувати...