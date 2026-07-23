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Верховна Рада пішла на вакації

By 2 Mins Read

КИЇВ. – 17 липня Верховна Рада України оголосила канікули, не встигнувши обрати двох міністрів. Це рішення стало несподіванкою для багатьох українців, які очікували на завершення важливих кадрових питань. Бурхлива реакція користувачів соціяльних мереж свідчить про те, що багато хто засуджує таке рішення. Українці активно обговорюють ситуацію, висловлюючи своє невдоволення. Українська дослідниця когнітивних процесів, практична філософиня,...


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