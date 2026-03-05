Ветерани об’єдналися з молоддю

Підполковник Роман Монастирецький (справа) вручає відзнаку для міського голови Богдана Коби­лянського та всієї громади. ГОРОДЕНКА, Івано-Франківська область. – У Городенківській громаді відкрили сучасний Навчально-виховний осередок для молоді, переселенців та ветеранів війни, де захисники України зможуть передавати бойовий досвід юному поколінню. Навчально-виховний осередок змогли відкрити завдяки співпраці міської ради з благодійними фондами „МХП – Громаді“ та...