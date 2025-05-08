Ветерани стануть лідерами громад

Випускники Школи громадської участи КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Громадська організація „Мобільна волонтерська група“ за підтримки European Endowment For Democracy розпочинає у Кропивницькому проєкт „Школа громадської участі“. Це нова освітня ініціятива, спрямована на підтримку ветеранів та ветеранок, а також членів їхніх родин у процесі розвитку лідерських якостей, реалізації соціяльних ініціятив і просування демократичних цінностей у суспільстві. Ідея проєкту...