Ветерани формують майбутнє України

Під час форуму орден „За мужність“ отримує захис­ник України, капітан поліції Юрій Залеський. ТЕРНОПІЛЬ. – 27 березня громадська організація „Незламні духом“, що діє при Національній поліції Тернопілля, організувала форум „Вектори розвитку ветеранської спільноти“. На форумі вели мову про національно-патріотичне виховання молоді на прикладі героїзму захис­ників, зміцнення єдности ветеранської спільноти, ділилися досвідом тернополян у сфері соціяль­ної...