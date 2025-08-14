Close Menu
Ветеранів лікують плаванням

Під час тренувань за проєктом „Дружня підтримка“. (Фото: ДонДУВС) КРОПИВНИЦЬКИЙ. – За всеукраїнським проєктом Міністерства внутрішніх справ   „Дружня підтримка“ 1 серпня  у Кропивницькому відбулося тренування з плавання для ветеранів російсько-української війни. Заняття провів завідувач катедри спеціяльної фізичної та домедичної підготовки Донецького державного університету внутрішніх справ Ігор Шостак. В університеті наголошують, що пишаються можливістю долучатися...


