Ветеранів лікують плаванням

Під час тренувань за проєктом „Дружня підтримка“. (Фото: ДонДУВС) КРОПИВНИЦЬКИЙ. – За всеукраїнським проєктом Міністерства внутрішніх справ „Дружня підтримка“ 1 серпня у Кропивницькому відбулося тренування з плавання для ветеранів російсько-української війни. Заняття провів завідувач катедри спеціяльної фізичної та домедичної підготовки Донецького державного університету внутрішніх справ Ігор Шостак. В університеті наголошують, що пишаються можливістю долучатися...