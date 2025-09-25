Ветеранів приймає Буковина

Ветерани Буковини серед гірських краєвидів. ЧЕРНІВЦІ. – В межах проєкту „Мандротерапія“ для ветеранів війни та поранених бійців провели культурні заходи в Карпатах. Захід організували працівники Берегометського будинку культури та родина підприємців Андрійчуків. Захисників гостинно прийняли у садибі „Стіжковий рай“, організували для них похід на мальовничу карпатську гору, відпочинок на риболовлі, кулінарне навчання з приготування гуцульського...