Вечір української культури в Омані

Народна артистка України Наталія Шелеп­ницька. (Фото: з архіву В. Козюка) У столиці Султанату Оман місті Маскат, відбулися „Українські культурні вечори“. Це перша така подія, яка стала одним із найважливіших культурно-дипломатичних представлень України в реґіоні Перської затоки за всю історію незалежности української держави, була організована Посольством України в цій країні за безпосередньої участи Надзвичайного та повноважного...