Вивчення української мови в Бразилії

Віторіо Соротюк (ліворуч) і голова Тернопіль­ської громади Сергій Надал КУРІТІБА, Бразилія. – У державних школах Курітіби, столиці штату Парана, запровадили вивчення української мови. Документ узгоджено за участи почесного консула України в Курітібі Мар’яна Чайковського та тимчасового повіреного у справах України в Бразилії Олега Власенка. Про це повідомив член Ради директорів, віце-президент Всесвітнього українського конґресу, почесний...