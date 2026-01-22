Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Видано український мальопис

By Updated:2 Mins Read

ПАРИЖ. – У Франції перекладне видання українського мальопису „Коротка історія довгої війни“ за перші два місяці продажів розійшлося накладом п’ять тисяч примірників. Про це повідомляє Читомо з посиланням на „Видавництво“, що випустило комікс. Ідеться про спільну роботу культурологині Маріам Найєм, ілюстраторів Юлії Вус й Івана Кипібіди. Як зазначила співзасновниця „Видавництва“ Лілія Омельяненко, повного звіту про...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts