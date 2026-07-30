КИЇВ. – Національне антикорупційне бюро та Спеціялізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованої злочинної групи на чолі з колишнім державним секретарем Мініс­терства закордонних справ України. Учасники групи підозрюються у заволодінні коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномаштабного вторгнення РФ, й леґалізації їх через конвертаційні центри. Підозри отримали колишній державний секретар...