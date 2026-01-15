Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Виставка до століття СУМ

By Updated:2 Mins Read

Колишній політв’язень Ігор Олещук із сумівцями. ТЕРНОПІЛЬ. – В Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини відкрили тематичну виставку до 100-ліття Спілки української молоді. Тут представлено світлини, документи, свідчення про діяльність найбільшої юнацької організації, яка діє у багатьох країнах світу. Також експонати виставки відображають 30-річчя Тернопільського осередку СУМ. Цікавими є нашивки, організаційні нагороди, книжки та журнали, історичні матеріяли,...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts