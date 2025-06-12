Внутрішньо переміщені особи чекають на справедливий розподіл житла

Заняття для журналістів у приміщенні „Укрін­форму”. (Фото: Олександр Вівчарик) КИЇВ. – 29 травня у приміщенні „Укрінформу” відбулися заняття для журналістів, зосереджені на практичному застосуванні отриманих знань та навичок і присвячені інвентаризації житлового фонду в Україні. Ініціятива має на меті визначити об’єкти нерухомого майна, які можуть бути використані для тимчасового або постійного проживання внутрішньо переміщених осіб...