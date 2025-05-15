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Волонтерський центр Люби Терещенко

By 2 Mins Read

Волонтери центру і їхні друзі з Латвії: Любов Терещенко (сидить), вишиту подушечку тримають Оксана Благірєва (праворуч) та волонтерка з Латвії Вайра Лейніце. СМІЛА, Черкаська область. – Волонтерський центр „Територія гідності” відправив захисникам на донецькому напрямку пристрій для боротьби з дронами для бійців 38-ої бриґади, маскувальні сітки і чимало іншого. Очолює центр Любов Тере­щенко. У лютому...


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