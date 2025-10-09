Валентин Ґарбовський Тяжкопоранені воїни успішно проходять лікування в США за допомогою організації Revived Soldiers Ukraine („Відроджені солдати Украї­ни“. Поранений солдат 25-ої бриґади Валентин Ґарбовський завершує 8-місячне лікування в США в клініці Revived Soldiers Ukraine (RSU). Він отримав важке поранення під час бойових дій на Лиманському фронті в травні 2023 року. Завдяки своїм товаришам по службі...