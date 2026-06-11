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Вперше провели ярмарок ветеранів

By Updated:1 Min Read

Олексій Тиниченко. (Фото Соколівської громади) КРОПИВНИЦЬКИЙ. – У місті 6 червня вперше провели ярмарок бізнесу, створеного ветеранами, військовими та їхніми рідними. Участь в ярмарку взяли 15 представників та представниць ветеранського бізнесу. Вони пропонували покупцям кулінарні вироби, предмети художньо-декоративного мистецтва, квіткові композиції, кухонне начиння. Ярмарок організували згідно обласного проєкту „Сила досвіду: ветерани і бізнес“. Організатори сподіваються,...


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