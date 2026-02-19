Вручено нагороду для українського народу

Вручення Президентові України Володимиру Зеленському премії Евальда фон Кляйста. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) МЮНХЕН. – 15 лютого Президентові України Володимиру Зеленському вручили премію Евальда фон Кляйста, яку цьогоріч організатори Мюнхенської безпекової конференції присудили сміливому українському народові. Президент подякував за нагороду для українського народу, яка водночас є нагородою української сили та дружби України з партнерами:...
