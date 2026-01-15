Вручено премію ім. Василя Симоненка

Лавреати Катерина Вербівська та Богдан-Любо­мир Притула. (Фото: Олександр Костирко) ЧЕРКАСИ. – 7 січня в обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Тараса Шевченка відбулося свято вшанування Василя Симоненка, яке у Черкасах проводиться вже 41-ий раз. Симоненкове слово знову зібрало повну залю шанувальників. Голова конкурсної комісії Всеукраїнської літературної премії ім. Василя Симоненка, професор Черкаського національного університету ім. Богдана...