Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Вручено премію ім. Василя Симоненка

By Updated:2 Mins Read

Лавреати Катерина Вербівська та Богдан-Любо­мир Притула. (Фото: Олександр Костирко) ЧЕРКАСИ. – 7 січня в обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Тараса Шевченка відбулося свято вшанування Василя Симоненка, яке у Черкасах проводиться вже 41-ий раз. Симоненкове слово знову зібрало повну залю шанувальників. Голова конкурсної комісії Всеукраїнської літературної премії ім. Василя Симоненка, професор Черкаського національного університету ім. Богдана...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts