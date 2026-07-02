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Вручено сертифікати проєкту UA NEXT

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ПРАГА. – У Посольстві України в Чеській Республіці відбулася урочиста церемонія вручення сертифікатів учасникам маштабного проєкту UA NEXT, спрямованого на всебічну підготовку та освітній розвиток активних представників української громади у Чехії. Освітню програму здійснюють Асоціяція іноваційної та цифрової освіти за сприяння Міністерства закордонних справ України та Міністерства соціяльної політики, сім’ї та єдності України. Також фінансову...


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