Всесвітній день вишиванки – БЕРЕЖАНИ, Тернопільська обл.

Найбільша вишиванка України на Бережанській ратуші. До 20-річчя Дня вишиванки у місті створили найбільшу вишиванку, яку занесли до Єдиної бази рекордів України. Організаторкою цього шедевру є активна громадська діячка Оксана Муравльова з Донеччини, яка від початку великої війни переїхала з родиною до Бережан. Вона згуртувала 42 майстрині та громадські організації, мешканців громади та переселенців, які...