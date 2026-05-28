Всесвітній день вишиванки – ТЕЛЬ АВІВ, Ізраїль

Сіма Авдєєва (справа) та Світлана Глаз. (Фото: Елі Даніелі) ТЕЛЬ АВІВ. – „А що таке взагалі вишиванка для українців? Для наших предків це була майже автобіографія за орнаментами, кольорами, технікою вишивання, – з цього почала свій виступ на Дні вишиванки організаторка дитячих заходів в Українському культурному центрі Ізраїлю проукраїнська активістка впродовж 20 років Сіма Авдєєва....