Виступає народний аматорський ансамбль танцю „Віночок“ із Олександрії. КРОПИВНИЦЬКИЙ. – 12 квітня, в річницю від дня народження видатного піяніста і педагога Генріха Нейгауза в Кропивницькому музичному фаховому коледжі відкрився Всеукраїнський фестиваль-конкурс „Нейгаузівські музичні зустрічі“ та ХXІІІ конкурс молодих піяністів. Промовляє Народний артист України Йжеф Єрмень. Відкрив фестиваль урочистий концерт за участю соліста Львівського академічного будинку...
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