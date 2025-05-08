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Всеукраїнський фестиваль-конкурс „Нейгаузівські музичні зустрічі“

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Виступає народний аматорський ансамбль танцю „Віночок“ із Олександрії. КРОПИВНИЦЬКИЙ. – 12 квітня, в річницю від дня народження видатного піяніста і педагога Генріха Ней­гауза в Кропивницькому музичному фаховому коледжі відкрився Всеук­раїнський фестиваль-конкурс „Ней­гаузівські музичні зустрічі“ та ХXІІІ конкурс молодих піяністів. Промовляє Народний артист Украї­ни Йжеф Єрмень. Відкрив фестиваль урочистий концерт за участю соліста Львівсь­кого академічного будинку...


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