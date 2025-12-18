Все буде Україна, а значить і ми!

Close Menu
Леся Королик Є події, які не просто відбуваються, а проростають у серці, залишаючи гли­бокий слід. Саме такою подією став концерт-вистава „Сім днів у дорозі“, який відбувся 23 листопада цього року в старовинному місті Ґуббіо, у стінах бібліотеки Sperelliana. Задуманий як вшанування пам’яті жертв Голодомору, він перетворився на глибокий духовний діялог між Україною та світом, між...


