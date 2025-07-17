Встановили композицію українського мистця

Відкриття скульптурної композиції „Пост-танґо“. НЮ-ЙОРК. – На Мангеттені встановили скульптурну композицію „Пост-танґо“ українського мистця Михайла Левченка, яка відображає переживання переміщених осіб та міґрантів. Скульптуру встановили в парку Мор­нінґсайд у рамках програми Harlem Sculpture Gardens за підтримки місцевих мистецьких організацій. М. Левченко розповів, що його робота відтворює стан людини після руйнівних переживань. „Це – танець, що...