Вшанували героїв України

На Святі героїв в Чикаґо. (Фото: Марія Климчак, Генеральне консульство України в Чикаґо) ЧИКАҐО. – В Українському національному музеї українська громада вшанувала героїв України в межах Свята героїв, яке вже традиційно організовує громадська організація „Помаранчева хвиля“. Про це повідомила виконавчий директор Києво-Могилянської фундації Америки Марія Клімчак. До музею зійшлися представники громади, духовенства, Українського конґресового комітету...