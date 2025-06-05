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Вшанували героїв України

By 2 Mins Read

На Святі героїв в Чикаґо. (Фото: Марія Климчак, Генеральне консульство України в Чикаґо) ЧИКАҐО. – В Українському національному музеї українська громада вшанувала героїв України в межах Свята героїв, яке вже традиційно організовує громадська організація „Помаранчева хвиля“. Про це повідомила виконавчий директор Києво-Могилянської фундації Америки Марія Клімчак. До музею зійшлися представники громади, духовенства, Українського конґресового комітету...


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