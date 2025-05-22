Вшанували героїв Холодного Яру

Василь Любуня (крайній праворуч) зі своїми вихованцями. (Фото: Олександр Вівчарик) МЕЛЬНИКИ, Черкаська область. – 16-18 травня шанувальники Холодного Яру зібралися з усієї України, незважаючи на війну і негоду, щоб вчергове вшанувати героїв-холодноярців. То були тридцяті відзначення, адже 28 жовтня 1995 року на місці останнього бою Василя Чучупаки з ініціятиви Всеукраїнського політичного об’єднання „Державна самостійність України”...