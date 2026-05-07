Вшанували пам’ять жертв Чорнобильської трагедії

Ліквідатори-чорнобильці Андрій Кравець та Олександр Деркач відкривають пам’ятник жертвам Чорнобильської трагедії у Теребовлі. ТЕРНОПІЛЬ. – У парку Національного відродження біля Меморіялу жертвам Чорнобильської катастрофи відбувся пам’ятний захід з нагоди 40-их роковин трагедії на Чорнобильській АЕС, наслідки якої досі відгукуються в екології та здоров’ї нації. Тернопільські рятувальники спільно з ветеранами пожежної охорони, учасниками ліквідації аварії вшанували...