Відбувся фестиваль „Червона рута“

На фестивалі „Червона рута“. (Фото: Петро Ковтун і Тетяна Дрожжина) ПАЛАТАЙН, Ілинойс. – На базі нещодавно освяченого нового Українського громадського центру відбувся дводенний фестиваль „Червона рута“, який цього року пройшов у колоритному форматі традиційних гуцульських вечорниць та об’єднав сотні представників української діяспори США. Організаторами та волонтерами ювілейного етнофестивалю виступили активісти Осередку Спілки української молоді (СУМ)...
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