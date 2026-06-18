Відбувся фестиваль „Червона рута“

На фестивалі „Червона рута“. (Фото: Петро Ковтун і Тетяна Дрожжина) ПАЛАТАЙН, Ілинойс. – На базі нещо­давно освяченого нового Укра­їн­ського громадського центру відбувся дводенний фестиваль „Чер­вона рута“, який цього року пройшов у колоритному форматі традиційних гуцульських вечорниць та об’єднав сотні представників української діяспори США. Організаторами та волонтерами ювілейного етнофестивалю виступили активісти Осередку Спілки української молоді (СУМ)...