Відгуки читачів після читання „Свободи“

Кожна публікація – це момент зупинки, осмислення й відповідальности. Це акт діялогу та збереження пам’яті. Саме в цьому контексті з глибокою вдячністю приймаю публікацію журналістки Людмили Островської, оприлюднену в січневому номері газети „Свобода“ Українського народного союзу, присвячену подіям до Дня Соборности України в Мадриді та моїй участи в цій маніфестації. Окрема подяка редакції видання за...