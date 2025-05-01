Відзначили воїнів Національної ґвардії

Під час нагородження воїнів в Івано-Франківську, крайній справа – командир Вадим Ліневський. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК. – Президент України Володимир Зеленський нагородив 50-ий полк ім. полковника Семена Височана Національної ґвардії України почесною відзнакою „За мужність та відвагу“. Це колективна нагорода за сумлінну службу та оборону України для полку, що розташований на Прикарпатті. Командир полку, полковник Вадим Ліневський розповів,...